愛河分屍案 初判為男性 全部軀體分2袋 18:062020/06/24 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛河分屍案 初判為男性 全部軀體分2袋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市環保局清潔人員與22、23日在愛河各打撈到1袋裝著人體屍塊的行李袋，24日上午11時30分檢察官會同法醫及鑑識人員於市立殯儀館相驗解剖室開袋驗屍，經過初步鑑識，發現死者性別為男性，身體所有器官、四肢、軀幹都分裝在清潔人員打撈到的2個深色袋子中。 更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》！ 更多新聞請看中時電子報+QRCODE (中時電子報) #愛河 #救國團 #分屍案 也許您會感興趣 推薦閱讀 朝野黨團大反彈 火燒總統府！陳黃配 監院提名掀風暴 04:102020/06/20 政治要聞 監察委員提名 總統府下午3時召開記者會 11:102020/06/22 政治 總統府下午介紹監委人選 副院長暫不提名 12:302020/06/22 政治 總統府宣布監委人選 副院長等2遺缺暫不提名 15:202020/06/22 政治 陳菊被提名院長 宣布退出政黨 04:102020/06/23 政治要聞 修法揭露地方議員財產資料 王婉諭：監察院被提名人先說支不支持 12:292020/06/23 政治 愛河分屍案 高大成分析死因：男性死者、體重逾80公斤 12:172020/06/24 社會 愛河分屍案殯儀館相驗 初步檢視結果即將出爐 12:422020/06/24 社會 愛河分屍相驗結果出爐 初判為男性 全部軀體分2袋 14:172020/06/24 社會 黨產會指稱「以少換多」 救國團回應了 16:172020/06/24 政治 社會熱門新聞 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 新莊驚傳雙屍命案 夫妻陳屍住處、頂樓水塔 - 社會 曾當街熱吻！黨國大老第二春鬧翻 熟女音樂家嗆「每月30萬不夠花」 - 社會 愛河分屍案 高大成分析死因：男性死者、體重逾80公斤 - 社會 愛河「啞鈴＋屍塊」竟浮出河面 兇手恐算錯這一步 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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