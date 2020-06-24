高市環保局清潔人員與22、23日在愛河各打撈到1袋裝著人體屍塊的行李袋，24日上午11時30分檢察官會同法醫及鑑識人員於市立殯儀館相驗解剖室開袋驗屍，經過初步鑑識，發現死者性別為男性，身體所有器官、四肢、軀幹都分裝在清潔人員打撈到的2個深色袋子中。

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(中時電子報)