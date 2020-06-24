基隆市副議長林沛祥協調客運業者，7月起每日新增「安樂內湖線」3班次。（林沛祥提供／許家寧基隆傳真）

基隆市第一條跳蛙公車「安樂、內湖線」去年9月通車，大幅省去通勤族至南港轉乘時間，搭乘人數一路攀升5倍，從最初每月平均61人，至6月一口氣提升到322人，原有10班次已供不應求，經副議長林沛祥協調業者，7月起每天再增加3班次，盼滿足民眾通勤需求。

林沛祥表示，安樂區的通勤族以往到台北市內湖上班，需搭乘客運先到南港捷運站，再轉乘捷運文湖線，或搭公車到基隆車站轉搭國道客運，自從去年9月跳蛙公車開通以來，只要20人以上透過APP訂票就開車，將可直達內湖，節省半小時通勤時間。

林指出，安樂內湖線經乘客反映，數度優化停靠站、調整班次時間，讓通勤族「上班不再遲到、下班也能搭乘得到。」自從5月起再次調整尖峰時刻班次後，搭乘人數從四月份的254人次，提升到307人次，整體載運量大幅增加2成。

林沛祥說，不過因跳蛙公車原則上每路線有10班次限制，有不少通勤族反映「跳蛙公車APP」一票難求，尖峰時段的乘車需求仍是供不應求，於是再次向業者基隆客運提出建議，同意自7月1日每日新增3班次，達到往返共有13班次。

根據基隆客運統計，跳蛙公車一開始推動並不順遂，去年9月平均搭乘人數只有61人次，經改善通勤品質，使用人數穩定增加，今年6月平均有322人次；未來也將持續掌握上班、上學通勤民眾需求，帶給市民更優化的路線與乘車品質。

(中時 )