基隆市端午節抽驗46處粽子製品，檢驗全合格。（基隆市衛生局提供／許家寧基隆傳真）

端午節將至，基隆市衛生局針對46處業者販售的包粽食材、調味醬應景製品展開衛生稽查及抽驗，並「快篩」抽查74件鹼粽業者，未查有違規添加「硼砂」，藉以增加口感與保存期限，24日公布市售端午食品檢驗結果全數「過關」，讓消費者安心不少！

衛生局提前在端午節前，派員至傳統市場、雜糧行、連鎖超市、量販店及餐飲店，大規模抽驗肉粽、鹼粽及餡料，包含蝦米 雞蛋、蝦、菜脯、豬肉、乾香菇、蓮子、栗子、油蔥酥、花生粉等內容物，以及醬油膏、甜辣醬等調味醬。

針對46件端午應景食品，主要抽驗防腐劑、著色劑、甜味劑、二氧化硫及動物用藥殘留，檢驗結果均與規定相符。另外18、20及23日密集在各市場快篩抽查鹼粽不允許添加，俗稱「冰西」的硼砂，共計74件均未檢出硼酸及其鹽類。

衛生局長吳澤誠指出，外購粽子時可留意製造商家環境衛生，如環境清潔度、、備有適當冷藏冷凍設備，且要留心包裝及內容物是否有外漏、內部黏稠成絲狀的情形，近期天氣炎熱，粽子應趁新鮮食用完畢，避免放置室溫太久，造成變質腐敗。

吳澤誠提醒，粽子若吃不完放入冰箱「冷藏」，應於 3 天內食用完畢；若放「冷凍」儲存，最好不要放超過 2個星期，食用切勿反覆加熱及冷藏，一旦發現有逾期或品質有異狀時應立即丟棄，相關抽驗結果也會不定時公布在衛生局網站。

(中時 )