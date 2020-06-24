等了10年將動工！台74線快速道路增設「草湖匝道」工程，台中市府成功協調全數130位地主協議價購，無強制徵收，完成用地取得，預計今年8月前動工。（台中市政府提供／黃國峰台中傳真）
等了10年將動工！台74線快速道路增設「草湖匝道」工程，台中市府成功協調全數130位地主協議價購，無強制徵收，完成用地取得，預計今年8月前動工。（台中市政府提供／黃國峰台中傳真）
等了10年將動工！台74線快速道路增設「草湖匝道」工程，台中市府成功協調全數130位地主協議價購，無強制徵收，完成用地取得，不少地主房屋必須拆除，圖中這棟將整棟往右移動。（黃國峰攝）
等了10年將動工！台74線快速道路增設「草湖匝道」工程，台中市府成功協調全數130位地主協議價購，無強制徵收，完成用地取得，不少地主房屋必須拆除，圖中這棟將整棟往右移動。（黃國峰攝）

等了10年將動工！台74線快速道路增設「草湖匝道」工程，台中市府成功協調全數130位地主協議價購，無強制徵收，完成用地取得，預計今年8月前動工。市長盧秀燕24日率市府同仁向地主表達「三個感謝」，完工通車後將健全大里、霧峰區域路網。（圖：台中市府新聞局提供文：黃國峰）

(中時 )

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