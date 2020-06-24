台74線草湖匝道用地全數取得 盧市長向130位地主致「三個感謝」 19:362020/06/24 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 等了10年台74線快速道路增設「草湖匝道」工程將動工！市長盧秀燕24日率市府同仁向地主表達「三個感謝」，完工通車後將健全大里、霧峰區域路網。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 等了10年將動工！台74線快速道路增設「草湖匝道」工程，台中市府成功協調全數130位地主協議價購，無強制徵收，完成用地取得，預計今年8月前動工。（台中市政府提供／黃國峰台中傳真） 等了10年將動工！台74線快速道路增設「草湖匝道」工程，台中市府成功協調全數130位地主協議價購，無強制徵收，完成用地取得，不少地主房屋必須拆除，圖中這棟將整棟往右移動。（黃國峰攝） 等了10年將動工！台74線快速道路增設「草湖匝道」工程，台中市府成功協調全數130位地主協議價購，無強制徵收，完成用地取得，預計今年8月前動工。市長盧秀燕24日率市府同仁向地主表達「三個感謝」，完工通車後將健全大里、霧峰區域路網。（圖：台中市府新聞局提供文：黃國峰） (中時 ) #地主 #市府 #草湖 #台中 #匝道 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 最新民調：64％民眾滿意韓國瑜被罷免 關鍵竟是這原因 - 政治 日女留學生100％在台染疫？網揭弔詭之處 - 生活 三星又輸了！掉單華為 台積電明年更恐怖 - 財經 楊冪拍戲片場不雅照瘋傳 忘我狂摳女神秒崩壞 - 娛樂 通過檢驗才能被臨幸！女星驚爆某富商的後宮佳麗 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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