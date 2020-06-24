高雄市長補選登記今日截止，藍綠白都各自推出候選人，角逐高雄市長大位，之後的補選已形成「藍綠白對決」的情況。有網友分析，民眾黨推出吳益政參選，可能會分走民進黨票源，增加李眉蓁勝選機會。

一名網友在PTT上表示，補選通常投票率和熱度都不會太高，而當選門檻大約在65萬票上下，並分析李眉蓁至少能掌握40～45萬票深淺藍鐵票基本盤，而陳其邁在上次在張力那麼高的情況下只拿到74萬票，這次要突破除非有奇蹟。

這名網友還指出，以柯文哲的實力在高雄拿個20萬票絕對沒問題，而且還會分到綠營的選票，他估算吳益政至少能拿到15萬票柯粉票，加上柯文哲為了2024年的選舉會南下瘋狂輔選，因此李眉蓁的勝算可能大幅提高。

有些網友贊同他的分析，「李真的很有機會，在地年輕人，形象也很好」、「韓粉有130萬票，其邁才94萬根本沒得玩」；有些網友則不以為然，「這種時候，只要笑就好了」、「0.1%變0.3%也算是暴增喔」。

網友認為民眾黨會瓜分綠營票源。(取自PTT)

(中時電子報)