證交所表示，今（24）日接獲長亨精密（4546）函知撤回其申請股票上市案。

證交所指出，長亨精密於今（109）年4月23日申請股票上市，然基於航空製造業整體營運環境及發展策略考量，在維護股東權益為最高原則前提下，擬自行撤回股票上市申請案。

(工商 )