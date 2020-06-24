營建股「股王」長虹建設董事長李文造今（24）日表示，有感於閱讀是不分城鄉、不分生活水平，可以消弭貧富差距的一個最佳管道，成立長虹教育基金會之後，便積極推動閱讀教育；今年基金會擴大與鹿樂公益平臺合作〈好書覓良緣、教育無偏鄉〉計畫，贈與全台18所偏鄉學校合計2,500本書，將好書資源帶給更多孩子。

李文造表示，基金會更啟動〈長虹悅讀童伴計畫〉，入選補助的小學將於今年7月起執行陪讀計畫，由學校徵求社區弱勢居民成為陪讀者，陪伴閱讀的同時也獲得經濟支持，讓閱讀的種子發芽成為陪伴的日常。

6月基金會受新北市雙溪國民小學葉永菁校長之邀，前往出席贈書儀式，由基金會李如華執行長與鹿樂計畫主持人劉吉軒教授、共同主持人詹志禹教授一起擔任閱讀大使。

全校師生在蟲鳴鳥叫聲中沉靜閱讀，這天執行長特別帶了《世界不是方盒子》建築相關繪本與同學們分享，盼能透過這本書開啟大家的想像力，並給予孩子們勇氣，能夠追求自己所熱愛的事情。

陪伴是閱讀不可或缺的重要環節，長虹教育基金會執行長李如華提到：「除了贈書之外，孩子更需要有人陪著閱讀，若能讓社區弱勢居民來擔任陪讀者，能和孩子共同成長，同時有一些經濟收入，是一件兩全其美的好事。」因此〈長虹悅讀童伴計畫〉補助學校，由學校自行徵求社區弱勢民眾，透過陪讀或說故事等各種角色陪伴孩子，同時獲得經濟支持。

入選名單將於6月30日在長虹教育基金會官方網站及鹿樂平臺官方網站公佈。

長虹教育基金會為長虹建設的企業社會責任實踐，以親子為核心，發展跨世代的價值傳承及美善分享，藉由持續推動〈長虹悅讀童伴計畫〉，將結合更多學習資源，除充分發揮企業公益精神，也期望達到拋磚引玉的作用，吸引更多對於社會關懷的個人、企業或組織一同共襄盛舉，以「悅讀」公益行動為社會帶來良善循環。

(工商 )