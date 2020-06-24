（永豐銀行力挺產業、落實CSR，拿下金管會四大獎。圖／永豐銀行提供）

為加速台灣產業轉型升級、提高國際競爭力，政府提出「五加二產業創新計畫 」，國銀也力挺新創產業發展！永豐銀行24日表示，永豐銀積極推動新創重點產業放款，截至2020年4月底，相關放款餘額亦較去年底成長約20％，為經濟成長與永續發展持續挹注新動能。

永豐銀為挺新創產業兵分四路，包括：鎖定太陽能光電產業（電力供應）、生技醫療產業、電子或通訊設備等產業的金融服務，同時善盡企業社會責任（CSR），深入校園與社區舉辦了20場座談宣導金融常識。

永豐金控近年積極推動綠色金融，除永豐金證券主辦承銷綠能環保企業之籌資暨上市櫃掛牌，旗下永豐銀行表示，永豐銀行自2012年起即投入太陽能光電融資，協助企業、個人電廠融資、發行綠色債券籌資、主辦太陽能聯貸案等，打造全方位綠色金融服務，截至2020年第一季底，太陽能電廠合作逾4,000座、總發電量約1 GW、融資餘額達274億元。

永豐銀行指出，為實踐責任授信並回應聯合國永續發展目標（SDGs）與巴黎氣候協定，永豐銀行2020年還簽署了「赤道原則」（Equator Principles, EPs），成為全球第102家赤道銀行（EPFIs）。銀行雖非高耗能產業，卻因掌握支撐經濟運作的關鍵金流，在全球低碳化議題上扮演重要角色；經由依循「赤道原則」將ESG議題納入融資風險決策過程中，關注客戶是否瞭解氣候變遷對營運帶來的風險與機會，以及對財務績效的影響，以進一步積極採取因應措施。

也因為力挺新創產業，永豐銀行近日一舉拿下金管會所舉辦的「辦理新創重點產業放款績優銀行」四大獎項，包括：「辦理新創重點產業放款績優銀行－優等銀行」、「循環經濟產業特別獎」及「再生能源產業特別獎」及「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」。

(工商 )