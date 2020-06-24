陳央全新英文單曲〈Love Is〉MV， 為了將新歌中愛的意涵傳達地更到位，導演找來兩對真正的情侶及一對演員，總共三組人以三段式的故事角度來拍攝出人在愛裡的所有樣貌。

原本MV劇情需要其中一對情侶在公路上拿著大大的字版，寫著「我們結婚了」的鏡頭來傳達畫面中的喜悅，沒想到男主角竟私下與導演秘密安排，希望能來場真的「求婚記」！因此，在正式前往阿里山拍攝的當下，除了女主角不知情之外，導演及其他的工作人員，精心策劃且紀錄了這場暖心的戲中「求婚記」，兩人在阿里山美麗的夕陽餘暉之下，簽下了約定彼此終身的結婚證書，男女主角感性淚灑現場，笑說到時候結婚典禮時希望能邀請陳央一同來婚禮，為他們現場演唱共享囍事！

在〈Love Is〉MV中，除了兩對戀愛中的男女情侶之外，特別還找請來了一對女女戀人演員，傳達在愛情裡面無論是誰，每個人都會經歷這些因為愛所發生單純的美好以及被愛折磨的一切。愛情更不會因為性別及身份而有所不同。

陳央頂著攝氏近39度的大太陽，在東北角海邊拍攝單〈Love Is〉MV。（闊思音樂提供）

(中時 )