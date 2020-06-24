台南市最新推出「赤崁魁星餅」，首度邀請考試之神─魁星代言。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市最新推出「赤崁魁星餅」，首度邀請考試之神─魁星代言。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南古蹟限定新商品再一發！考季到，近日台南各大奉祀魁星廟宇供桌不約而同出現古蹟限定新商品，原來是台南市文化局因應7月重大考季，推出最新神級代言商品「赤崁魁星餅」，首度請出考試之神─魁星，今天正式登科上市，祝福考生「逢考必中」，一試成名。

赤崁樓文昌閣奉祀魁星爺，考季前夕，參拜的考生絡繹不絕。魁星為五文昌之一，自古便是掌管學問及考試的神祇，庇佑學子考試順利、金榜題名。魁星源自二十八星宿中奎星，其狀似文字之書，因此被奉為文章之神，後因「魁」與「奎」同音，又有「為首」、「領頭」寓意。後人所見魁星形象，源自將「魁」字拆成「鬼」和「斗」二字，成為鬼舉足而踢斗、手持硃筆、腳踏鰲魚的形貌，而有「獨占鰲頭」、「魁星點狀元」之說。

文化局表示，適逢考季即將到來，為宣傳古蹟並配合市場需求，新推出「赤崁魁星餅」，首度邀請考試之神─魁星代言，包裝具體呈現魁星踢斗、手持硃筆，獨占鰲頭的獨特形象，背面更有國定古蹟赤崁樓以及魁星的介紹，讓民眾藉由「赤崁魁星餅」更瞭解國定古蹟與魁星信仰。

文化局這次也特別推出「光明無限」和「星空璀璨」兩個版本，助願考生考試順利、獨占鰲頭、金榜題名。除了最新的赤崁魁星餅，赤崁樓也在文昌閣現場設有祈福榜及2B魁星筆供擲筊祈取，更販售專屬的魁星祈願牌、功名筆等國定古蹟赤崁樓才買得到的限定商品。

事實上，文化局先前開發的成功洋芋片、至聖點心麵、天后豌豆酥、媽祖賜芙等商品，因為有成功、致勝、媽祖庇佑等好兆頭，每次考試也吸引考生、老師採買，供不應求。

文化局說，除了包裝設計新奇有趣，讓民眾更加瞭解台南歷史文化與傳統信仰，包括「一定要成功！」、「一定要致勝！」、「一定要保佑！」、「一定要幸福！」等正能量口號，更帶給考生滿滿祝福。

目前，台南限定商品電話訂購宅配服務已上路，讓大家在防疫期間也能彈指享受成功致勝、保佑幸福好滋味，意者歡迎洽詢電話訂購專線06-2135518。

(中時 )