「鹿港轉運站」新建營運移轉案正式成案，計畫在建國路、鹿草路及中正路圍成之街廓，興建地下2層、地上10層大樓，預估興建成本18億元，包含旅館、商場、美食街、影城的轉運站、停車場。（彰縣府工務處提供／吳敏菁彰化傳真）

「鹿港轉運站」新建營運移轉案正式成案，計畫在建國路、鹿草路及中正路圍成之街廓，興建地下2層、地上10層大樓，預估興建成本18億元，包含旅館、商場、美食街、影城的轉運站、停車場。（彰縣府工務處提供／吳敏菁彰化傳真）

每年到鹿港遊客成長到800多萬人次，亟待強化公共運輸系統，規劃4年餘「鹿港轉運站」新建營運移轉案正式成案，計畫在建國路、鹿草路及中正路圍成之街廓，興建地下2層、地上10層大樓，預估興建成本18億元，包含旅館、商場、美食街、影城的轉運站、停車場。

彰化縣政府工務處表示，鹿港無高速公路交流道、無鐵路火車站、鎮內街道狹小，主要離外聯外交通靠公路系統，包括縣道135線、142線、144線及省道台17線、台61線，幾乎飽和，分析使用運具，小汽車43.4％、機車22％、公路客運22％，其餘為自行車、遊覽車、計程車等。

縣府工務處交通運輸科長許僅宜指出，鹿港聚集國道客運、地區客運、市區公車、台灣好行等，共15條客運路線，上、下車分散5處，許多人無所適從，轉運站主要提供綜合性轉運站服務、跨域整合交通旅遊系統，強化異業結合創造商機，讓低碳漫遊文化古城成典範。

鹿港遊客逐年增加，又緊鄰彰濱工業區，但包含永樂酒店62個房間等，一般和汽車旅館、民宿等，合計才249個房間，轉運站提供多目標開發使用商機。

縣府工務處長林漢斌指出，基地周邊道路寬敞、距鹿港天后宮才700公尺，轉運站提供搭乘公共運輸環境、能創造鹿港地區產業發展新契，計畫1樓客運轉運車展，地下2樓作為汽車停車場，2樓做為美食街、餐廳，3樓購物商場、影城，4至10樓作為旅館。

縣長王惠美期許合理處理鹿港及鄰近地區的交通問題，提供接駁轉乘與遊憩停車的需求。縣府表示，29日上午10在鹿港鎮公所舉辦公聽會，緊接著7、8月辦北中兩場招商說明會

，9至11月正式公告招商，預計2021年2月前完成綜合評選。

(中時 )