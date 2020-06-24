瞄準南科市場，並串聯中科、竹科後，預計將有28萬人口，及各家外商公司，商機無限。（李宜杰攝）

時序進入台南芒果盛產季，立委郭國文去年積極將芒果帶進南部科學園區市場後，反映良好，今年再度邀集南科管理局、台南農產運銷股分有限公司合作，推出各項芒果禮盒，並擴大進攻竹科、中科市場，整體預估將有1000家業者、28萬人口，商機無限。

台南市政府農業局24日上午舉辦「2020台南愛文芒果科學園區專案行銷」記者會，由台南市長黃偉哲、立委郭國文、南科及供貨單位共同推銷愛文芒果。黃偉哲指出，目前南科上班族約有8萬人，再加上台積電5奈米廠量產，預計將再增加約4000人，商機無限，合作可謂多贏局面。

南科管理局副局長鄭秀絨則說，每到芒果季節，南科日商都會主動詢問訂單；今年擴大方案，推出團購優惠，還能客製化禮盒，「現在端午節前都已經訂不到芒果了。」

農業局指出，南科廠區有日商及外商進駐，為積極開拓海外市場，今年延續「台灣下單、海外取貨」服務，並媒合4家貿易商，分別為玉井區農會、南瀛農產國際行銷股分有限公司、台南物產國際貿易有限公司、楠西區農會等提供服務。

此外，今年台南市政府與知名甜點店「塔吉特」合作，加碼網購訂單優惠，凡購買芒果禮盒，即送出「芒果多千層蛋糕」100元折價券。黃偉哲說，今年南市芒果外銷較去年同期成長近10％，內銷通路也打開許多，歡迎民眾一同品嘗台南最美味的「夏日紅寶石」。

(中時 )