高雄市長補選登記於今(24日)截止，國民黨由高雄市3連霸的議員李眉蓁參選，民進黨則是陳其邁，民眾黨徵召參選人、親民黨高雄市議員吳益政出征，而接下來候選人的動向也都備受外界關注。其中，前高雄市新聞局長鄭照新在政論節目中則是曝光罷韓年輕人的心聲，提到自己曾問他們喜歡其邁嗎？答案是不喜歡，因此他認為即便年輕人罷韓，但這不代表他們就真正肯定其邁這個人。

鄭照新在中天政論節目「新聞深喉嚨」中提到，高雄是一個充滿活力、很生猛且很直接的城市，市民都喜歡求新求變，所以說在國民黨徵詢人選的時候有兩個面向，第一，社會賢達，可能跟過去人選不一樣， 好像是耳目一新，但年齡可能是問題 ；第二，未來性，要讓大家相信國民黨在高雄的耕耘並沒有懈怠，人才濟濟，像是之前還有黃紹庭、李雅靜等等人選，這些都是之前高雄形象非常年輕、銳利的形象人選，這就是要告訴大家，過去在討論國民黨提不提得人出來，其實絕對提得出人來，重點是挑哪一位。

另外，鄭照新說，這些朋友們透過投票，來還高雄市政府一個公道，也提醒民進黨不是絕對贏的，也就是「李四川標準」，你今天還是要表現，陳其邁主打「暖男」形象回高雄，但他到底帶了什麼新的東西回來？「上次市長大選人家沒有投給你，就是因為政見不合，而這次連唱的歌都一樣，都是紅豆，人家就會覺得說需要新的東西...。」

鄭照新進一步曝光高雄年輕人心聲，他說自己問過很多年輕人，在咖啡店裡打工的，他們其實在罷韓有投票，問他為何投票、喜歡民進黨嗎？回答不喜歡，再進一步詢問喜歡其邁嗎？答案是「更不喜歡」，猜測那年輕人是自己對總統的這些意見好惡，可是不代表他就真正肯定其邁這個人，所以這給民進黨是一個警訊，你到底要對高雄提出來什麼樣的願景？「不然其實其邁選舉不一定會這麼順利」。

(中時電子報)