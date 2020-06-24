曾寶儀（左起）、賴梵耘、蔡燦得、張本渝同框合照。（海鵬提供）

由賴聲川不丹籍女婿巴沃邱寧多傑（Pawo）執導、賴聲川女兒賴梵耘擔任監製的電影《不丹是教室》24日舉辦媒體試片，一幫星友曾寶儀、蔡燦得、孟耿如、邱志宇、范瑞君、張本渝、倪雅倫、黃婕菲及屈中恆夫妻等人均來欣賞，另有1位重量級嘉賓，即是賴聲川妻子丁乃竺的好友、前第一夫人周美青，她現身支持並在映後給予電影好評。

許久未露臉的周美青，現為台灣原聲教育協會的榮譽團長，昨依舊穿一身黑亮相，和原聲的團員們一起來看電影，試片結束後，她跟賴梵耘分享自己的觀後感，覺得非常感動，同時也關心Pawo來台的進度，得知Pawo即將順利返台，她又請賴梵耘幫她跟賴聲川夫妻問好；另曾寶儀看完則是哭到不行，映後更飛奔擁抱賴梵耘。

電影中的11歲女孩佩姆扎姆成為全片焦點。（海鵬提供）

電影全片在5000多公尺喜馬拉雅山脈上拍攝，觀眾除訝異「不丹最高學府」魯納納國小1年只須上課半年，片中聰慧活潑、飾演「班長」的小演員佩姆扎姆（Pem Zam）更成為眾人焦點，今年11歲的她，實際上就是魯納納國小的學生。

佩姆扎姆和片中角色一樣都是來自破碎家庭，她的父母早已離家，留下她與奶奶一起生活，至今從未離開過魯納納，她深得Pawo與賴梵耘的疼愛，不僅拍戲時視如己出，夫妻倆更計畫接她下山、接受更好的教育。電影題材特殊，已有台北市東湖國小五年級師生在上映前洽詢包場。電影7月17日在台上映。

(中時 )