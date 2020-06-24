縣府今舉辦安心住宅行上梁儀式，受災戶、建商及縣長徐榛蔚、張善政、鄉長何禮臺等人出席，祈求工程順利。（王志偉攝）

上樑典禮中，新城鄉長何禮臺、縣長徐榛蔚、張善政在鋼筋樑上簽名。（王志偉攝）

在眾人目視祝福下，由吊車將鋼筋安裝至屋頂上梁位置，象徵房屋永固。 （王志偉攝）

花蓮0206地震後，有44戶選擇縣府「希望工程安心住宅」的異地重建方案，去年9月開工，今天下午舉行上梁典禮，原預計明年3月完工，花蓮震災善款委員會總召集人張善政致詞時，希望能趕在明年0206前完工，讓住戶早日搬到新家，展開新的生活。

0206地震造成花蓮雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿等大樓倒塌，有195戶家園被毀，縣府提供異地重建及領取救助金兩種方案，供受災戶選擇，其中44戶選擇異地重建，基地位置在新城鄉北埔火車站北側，合計800多坪基地面積。

花蓮震災「安心宅」為5層樓電梯住宅，已取得耐震標章，44戶，依每坪11萬救助金標準為工程造價，總計1億4千萬元，坪數分別有15坪、23坪、30坪及40坪等4種規格，住戶依坪數需求，進行1至5樓的房屋位址抽籤。

縣府今舉辦安心住宅行上梁儀式，受災戶、建商及縣長徐榛蔚、張善政、鄉長何禮臺等人出席，並在鋼筋上簽名，在眾人目視祝福下，由吊車將鋼筋安裝至屋頂上梁位置，象徵房屋永固。

「安心住宅保證不在斷層上」！張善政說，不僅有最新防震規劃，重建戶住進去後可以安心，擺脫0206地震陰霾，原預計明年3月落成，但期望營造公司拚一下，趕在明年2月6日完工就更完美。

張善政受訪說，0206善款捐助20多億元，目前用掉一半，還有10多億元，主要開銷支出就是安心宅及土地購置建造，善款使用在建屋上，很高興也值得，讓受災戶有第二個新生重新開始。

住宅代表之一孫幼彬說，如今見住宅上梁，心中感觸良多，感謝縣長及所有人的祝福，未來一定能夠安居樂業，邁向人生另個階段。

縣長徐榛蔚說，感謝縣府團隊、住戶代表齊心協力居中協調，安心宅去年9月25日動工，原訂明年3月完工，也她要請託富太和振興營造，希望能趕在明年0206完工，讓住戶在農曆年前就能入宅，擁有嶄新的一年，共築美好家園。

(中時 )