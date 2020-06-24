大陸浙江一名女子小吳（化名）原有個交往多年的男友，但2個月前她決定到台州找工作，小倆口便展開了遠距離戀愛，最後遭到對方分手，小吳難受地經常借酒澆愁，某天喝醉後竟打算跳河輕生，員警馬上連絡她的閨密小羅（化名），孰料小羅苦勸許久都沒有用，最後氣得自己先跳下去了。

根據《錢江晚報》報導，幾天前小吳找來許多好友到自己的租屋處喝酒，直到凌晨1點多大家各自解散，她便獨自出門散心，走到東官河路一處橋頭時，小吳情緒湧上心頭，跨坐到橋樑上準備跳河，當時路過的王姓男子察覺有異，馬上報警處理，不管員警怎麼樣苦勸，她就是不肯下來。

小吳哭得歇斯底里，折騰了好一陣子後，她終於開口表示，除非是小羅前來，否則她不會打消輕生念頭；員警立刻打電話聯絡對方，15分鐘後，小羅與許多友人紛紛趕到現場，大夥一人一句安撫她的情緒，孰料小吳竟開始放聲大哭，還在橋樑上發起酒瘋，把現場所有人都給急壞了。

由於當晚小羅也喝了不少酒，眼看著苦勸多時未果，她倒也開始不耐煩了，朝著小吳怒吼：「妳這樣不聽話，是不是想把我逼死？」下秒小羅就衝出人群，翻過護欄直接往下跳，這一幕讓所有人都愣住了，想要跳河的還在橋上，勸人的反倒先一步跳河了。

友人陳姓男子反應快，馬上跳進河中救人，最後順利將小羅拉起，而看著這一切發生的小吳，當下整個傻住，酒意全都醒了，也不再大哭大鬧，員警趁著個機會再出言相勸，這下小吳終於肯乖乖從橋樑下來，等待小吳及小羅的情緒穩定後，友人便將2人送回家中，所幸並無造成任何傷亡。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)