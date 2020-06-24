三軍總醫院神經科部周邊神經科主任醫師林俊杰勾結勞保黃牛，偽造失能診斷書，詐領勞保費1900萬元，台北地院日前依詐欺罪判處林俊杰5年10月徒刑。經監委江綺雯、方萬富及林雅鋒調查發現，林未親自診察被保險人的失能狀況，即開立不實診斷書，違失事證明確，監察院今天以11比0全數通過彈劾。

監委調查發現，犯罪集團媒合的被保險人掛號林俊杰門診，並非治療目的，而是為了開立失能診斷書以請領勞保失能給付；且被保險人不是每次都親自去給林俊杰看診，通常初診及最後一次開立診斷書時會親自到診，期間也會配合林俊杰開立的檢查單接受檢查，但有時會將健保卡交由他人代為持健保卡刷卡領藥，累積就醫紀錄。

監委指出，有些被保險人只有初診時會親自就診，有些被保險人在醫師開立診斷書時，也未親自就診，甚至不知道醫師何時開立失能診斷書；有些被保險人從不知檢查結果，林俊杰也不告知檢查結果；即使有親自到診，林俊杰對被保險人看診時間甚短，且未進行治療，開立的藥品也非慢性病用藥，而是維他命B群、酸痛貼片等。

監委表示，林俊杰對於為病人施行治療、開給方劑或交付診斷書前應遵循醫師法的規定，以及三軍總醫院的作業規範先親自診察的規定，應知之甚詳，卻明知被保險人求診目的不在治療疾病，竟甘願配合詐領勞保失能給付的計畫，同意被保險人於初診後無需親自到診，將健保卡交給所屬上線，林俊杰即協助過卡，以形式上累積被保險人就醫紀錄，或替被保險人安排儀器檢查及開立診斷書，核有違失。

監委說，林俊杰開立診斷書時，勞保黃牛犯罪集團首腦會站在診間內距其很近的位置，與林說診斷書要如何開，林會聽從其意見，填載勞工保險失能診斷書相關欄位，以利被保險人據以請領較高額的勞保失能給付，且診斷書所載的就診次數顯然不實。

監委指出，部分獲得失能給付的被保險人知道自己根本沒有林俊杰主任開立診斷書所提的病況及失能情形，也無任何診斷書所載影響日常生活的情形；甚至有林俊杰向被保險人表示依檢查結果不能為被保險人開立失能診斷書，但經犯罪集團首腦溝通後即可開立的情形。

監委說，顯見林俊杰未對被保險人親自診察並施行治療，是其於失能診斷書所填載的事項均屬不實，已足認定。甚至配合不具醫師資格的勞保黃牛對於失能診斷書上相關欄位如何勾選的意見，即於失能診斷書上為不實登載，以表示被保險人的疾病經其治療後診斷為永久失能之意，交給被保險人持向勞保局申請勞保失能給付，導致使勞保局審查之承辦人員陷於錯誤，損害勞保局審核勞保失能給付的正確性。

(中時 )