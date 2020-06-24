雲林縣政府今年初推動「雲林1日生活圈－商圈品牌智慧行銷計畫」，24日在虎尾鎮布袋戲館舉辦成果分享會，介紹在地品牌「雲林100選」，以及利用行銷科技引導人流，讓雲林商圈發展面向更多元，在後疫情時代吸引人潮回流。

雲林縣政府配合經濟部工業局「智慧城鄉生活應用補助計畫」，與知名新創團隊聯手合作推動「雲林1日生活圈－商圈品牌智慧行銷計畫」，首波在斗六火車站周邊店家、西螺太平老街商圈、虎尾魅力商圈、古坑商圈4大精選場域實施，24日由雲林縣長張麗善主持成果分享會。

張麗善表示，此次商圈品牌智慧行銷計畫，由創新團隊走訪雲林各地、加上在地商家報名，篩選出100個優質商家參加雲林百選，並且透過在地輔導，重新檢視商家體質與營運狀況，同時調整店內銷售商品，讓舊商品翻新成更具銷售力與話題性的商品。

創新團隊並實際踩點超過100個商家與景點，將傳統的雲林商家以年輕化內容呈現，打造全新雲林旅遊攻略。另外還有數位票券轉型，建置電子商務平台；打造雲林百選主視覺、10大旅程推薦、專屬旅遊網站，利用社群全面性強力曝光。

張麗善指出，今年因疫情造成許多商圈店家生意衰退，在疫情趨緩的後疫情時代，縣府超前部署，進行網路宣傳、店家輔導再造、電子票券及紅利導購，期望透過行動科技與商圈品牌升級，吸引人潮回流。

(中時 )