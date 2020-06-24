年輕人是國家未來的主人翁，配合台北市政府針對台北市高中職學生的振興加碼回饋方案，悠遊卡公司宣布，以學生證登錄振興三倍券並加入悠遊付，將加碼補助500元，連同中央補助的2,000元及台北市提供的高中職學生振興加碼500元，總共享有「嗶三千，領三千」的超殺優惠。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，這是市場上唯一針對學生族群的加碼回饋方案，由於高中職學生消費行為已趨獨立，數位能力足夠、行動支付接受度高，是未來數位市民的磐石，透過體驗「悠遊卡+悠遊付」的「一卡一付」，不但能夠搭著這波政策美意聰明消費，也能及早培養理財觀念。

要把政府補助領好領滿，台北市高中職學生自7月1日起設定以數位學生證領取振興三倍券，7月15日起消費滿3,000元就可在領取中央補助同時，還可領取北市府加碼金，之後下載悠遊付並綁定數位學生證，悠遊卡公司即會儲值500元至悠遊付中。

悠遊卡公司董事長陳亭如也指出，悠遊付5月起開放未成年人申請，在完全遵守嚴謹的法規下，至今已有約5,000人提出申請，在振興經濟期間推出高中職學生加碼優惠，除了讓學生親身體驗數位金融，也由於消費場域多在學校與住家周邊，對支持台北市的在地商家，效益最為直接。

高中職學生要加入悠遊付會員，可完全直接在線上完成註冊程序，在2名法定代理人（通常為父母）皆為悠遊付會員的前提下，即可在APP上完成確認及開通；如果屬特殊案例或不方便完成線上申請的學生或家長，亦可使用原來的紙本申請功能。

此外，配合振興三倍券上路，悠遊卡公司照顧到最多的族群，除了政府提供的2,000元外，使用敬老卡、愛心卡消費，台北市政府皆加碼補助1,000元；此外，一般消費者綁定悠遊卡使用振興券，可享回饋200元（限10萬名），前2萬名再多回饋100元，最高可拿300元，相當於10％回饋；悠遊付回饋再升級，前2萬名即可享300元回饋，前1萬名再加碼200元，累計最高500元，回饋率飆至16.7％。

悠遊卡公司表示，開啟悠遊付只是一個開始，未來將會持續與台北市政府、教育局合作，協力打造校園無現金支付的環境。

(工商 )