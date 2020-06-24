美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）當地時間23日表示，美國政府認為阻止全球廠商向中國華為供應晶片的新規已無漏洞可鑽，美國將「強力」打擊一切違反這項禁令的企圖。

美國政府5月時發布這項新規，擴大華為禁令範圍，部分外國生產的晶片也必須向美國申請許可獲准，才能出貨給華為。美國去年以國家安全疑慮為由，將華為列入貿易黑名單，但未能切斷華為取得全球供應源的管道，令美國政府內部的對中強硬派大感不滿。

但行業法律專家及部份議員認為，這項新規過度複雜、不明確、且充滿漏洞，一些人警告這些漏洞將使重要交易躲過控制。

羅斯向路透表示，商務部並未見到這項規定有任何漏洞，美國將強力落實這項規定，追究一切違反規定意旨的企圖。

此前路透報導稱，商務部本月發函給多家半導體設計公司及生產商，進一步闡明新規。但行業法律專家表示，商務部的準則並不很清晰。

商務部官員Matthew Borman在標註日期為6月16日的一份函件中寫道，「商務部向您警示近期美國出口行政規範的一項修正...可能影響您與海思半導體、華為、以及其他華為關係企業的往來。」商務部對於這封函件不予置評。

海思半導體為華為旗下的晶片事業，去年海思被列入美國黑名單之後，迫使一些供應商在出貨之前得先行取得許可。

美國聲稱中國政府會利用華為的設備進行間諜活動，華為予以否認。

貿易律師Doug Jacobson表示，6月16日的函件「將法律措辭翻譯成了白話文」，他稱「實質上沒有任何新的說明」。而另一名行業消息人士稱需要新的說明，他形容這項規定「沒有寫得很好，仍然存在法律上的漏洞。」

新的規定擴大美國主管機關權限，要求在將由該公司設計、並在美國境外以美國設備生產的晶片賣給華為之前，必須先取得許可。這項規定也要求企業如果知道是利用特定美國技術及軟體開發的海外製造產品要賣給華為之前，須先取得美國許可。

(工商 )