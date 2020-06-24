李嘉誠再砸6,273萬港元增持長實 18:512020/06/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實集團股份，涉資6,273萬港元。 集團在回覆傳媒查詢增持事宜時表示，一間李嘉誠（環球）基金會全資擁有之公司於今年6月18日、6月19日、6月22日及6月23日，以平均價每股47.25元、47.1437元、47.2822元及46.9328元購入長實132.95萬股。 根據「證券及期貨條例」，李嘉誠持有長實的權益由35.17％增至35.2％；李澤鉅所持權益亦由35.23％增至35.27％。 (工商 ) #李嘉誠 #增持 #長實 #萬港 #李澤鉅 也許您會感興趣 財經熱門新聞 三星又輸了！掉單華為 台積電明年更恐怖 - 財經 大逆襲…華為突圍劍橋！川普政府爆北京驚人陰謀 - 財經 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經要聞 - 工商時報 這檔飆漲背後…台股爆危機？專家洩驚人跡象 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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