長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實集團股份，涉資6,273萬港元。

集團在回覆傳媒查詢增持事宜時表示，一間李嘉誠（環球）基金會全資擁有之公司於今年6月18日、6月19日、6月22日及6月23日，以平均價每股47.25元、47.1437元、47.2822元及46.9328元購入長實132.95萬股。

根據「證券及期貨條例」，李嘉誠持有長實的權益由35.17％增至35.2％；李澤鉅所持權益亦由35.23％增至35.27％。

(工商 )