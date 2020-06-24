人民幣兌美元在岸價（CNY）24日下午4；30收盤跌94點，早段一度升穿7.06，高見7.0517後走貶，最低見7.0776。

人民幣兌美元在岸價收報7.0744，較上日下午4時30分收報7.065，跌94點或0.13％；較晚上11時30分最後成交價7.0575，走弱169點。

離岸價（CNH）早段更曾升破7.05，高見7.0455，最低見7.0709，截至下午5時46分，離岸價報7.0644，在岸價報7.0732。

官方24日開出的中間價報7.0555，較上日報7.0671，升116點或0.16％。

交易員指出，白宮官員稱中美協議進展良好，對納瓦羅的言論進行降調處理，表明中美關係底線還在，這有利於人民幣持穩，短期或繼續維持在7.05至7.1之間。

另有交易員認為，近期歐洲經濟復甦狀況好於預期，這也有利於歐羅反彈，風險偏好回升也有利於美元調整，間接助穩人民幣，如果中美沒有明顯意外發生，人民幣很難再現單邊調整，而中期美元可能趨勢性下行，人民幣有望穩中有升。

(工商 )