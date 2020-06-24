白宮23日澄清美中貿易協議尚未結束後，華爾街市場緩解對協議破局的擔憂，加上新一輪疫情刺激法案燃起希望，科技股持續領軍衝高，那斯達克指數也續創歷史新高。

華南期貨表示，未來美股若持續往上攻堅，台指期仍有機會再走高，甚至有再創波段新高的可能性，但若遇突發事件干擾，可先觀察月線的多方防守位置。

(工商 )