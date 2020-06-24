美元兌換一籃子主要貨幣23日下跌，主因經濟數據顯示，美國和歐元區經濟有所改善，加上市場再次確定美中貿易協議未受影響，從而降低對美元的避險需求，美元指數23日下跌0.4％，報96.646。

元富期貨提醒，美元指數在歐元強勁走揚之下，出現明顯的回檔，整體呈現震盪走低格局，隨著市場風險偏好回溫，仍需多加留意下跌風險。

(工商 )