因為新冠疫情，讓全球運動賽事幾全停擺，明顯影響運動彩券銷售，因此，在各國陸續解封之後，各種賽事陸續開賽，端午期間，台灣運彩提供超過百場賽事供民眾投注，期可緊追之前失落的業績。

根據運彩統計，截至到6月21日為止，台灣運彩今年來銷售158億元，較去年同期減少27.5％。近來因為有些國家疫情趨緩，一些大賽事陸續回歸，包括亞洲職棒三強：台灣、韓國、日本陸續開打，以及歐洲足球的西甲、德甲等重要職業賽事，還有中國的CBA職業籃球也閉門開打，使得6月份的運動賽事較前幾個月熱鬧許多。

台灣運彩表示，加上先前即已提供的各項賽事持續提供投注，台灣運彩在端午佳節的連假期間這周可供單場或場中投注的賽事就超過100場，大家佳節在家吃粽配賽事投注，也是一個不錯端午風情。

除了運彩在端午連假提供超過百場賽事供運動迷投注之外，台灣彩券在端午節期間更推出史上最高的加碼金額─7億元，並從6月1日起跑，由周一至周六開獎的「今彩539」以及與「今彩539」共用獎號的「39樂合彩」領先加碼。

目前端午節加碼雖近尾聲，但電腦型彩券投注卻進入另一個投注高潮。因為威力彩已連38摃，連摃期數為第三屆以來第4高，台灣彩券預估，若未來一期銷售2.65億元，端午節（6/25）開獎時，頭獎累積金額預估為上看10億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第10高。

另端午加碼，大樂透加開之100組100萬獎項，根據統計，百組百萬元獎，目前尚有48組100萬獎項未開出，將於6月26日繼續加開。台彩表示，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至7月10日活動結束為止，本活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。

正因為威力彩連摃以及大樂透百組百萬元加碼，台彩6月份電腦投注金額也明顯增加。

(工商 )