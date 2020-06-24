疫情席捲世界，讓表演藝術界陷入無戲可演的困境，也讓表藝界擔憂，長達數月的疫情恐會流失大量劇場人才。但在台灣，有志往劇場發展的人可說是仍不間斷，且因應疫情解封表演場館，劇場人才也在人力市場中格外耀眼。

因應劇場人才需求，文化部與廣藝基金會於今年7月開辦第4屆「劇場技術人才培訓班」，期待成為扶植專業人才的搖籃。由5位横跨劇場、大型商業活動資歷的技術業界講師授課，以5周共184小時的密集培訓，讓有志投入劇場的學員能快速精進知識與實用技術，成為未來技術劇場的中堅份子。

授課課程包含劇場通識、燈光技術、音響技術、舞台技術及視訊技術，從基本的認識劇場環境開始，了解劇場安全、勞工安全，進而學習燈光在劇場中的意義、收音訓練、舞台設備介紹等，讓學員們能具備技術需求辨識、設備組裝、系統架設、演出過程技術執行、劇場正確工作邏輯等技能目標。

授課師資包含曾擔任2017年世大運技術顧問的舞台管理總監林家文、2017年負責台北大巨蛋演出專業設備工程專案的羲騏劇場工程及舞台製作王騏三、累積近三十年藝文表演等專案資歷的資深音響工程師林盟祐、曾入圍2017

世界劇場設計展的資深燈光設計何定宗，以及專精於硬體統籌規劃及技術專案管理的視訊統籌楊理喬。

第四屆「劇場技術人才培訓班」歡迎對劇場技術工作有興趣者、學生、或是想要學習第二技能多元就業人士前往報名。報名連結為https://reurl.cc/0o1LbM。

(中時 )