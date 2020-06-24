衛星圖像顯示，解放軍在中印邊界加勒萬河谷「實際控制線」（LAC）的基地。（美聯社/ Maxar Technologies）

中印兩國6月15日在邊境爆發衝突，導致兩國緊張情勢升高，雙方都在增強前線兵力部署，近日傳出大陸方面在新疆和西藏修建可供軍用的機場設施，引起外界關注。

《多維新聞》報導，印方正沿邊境線部署部隊，避免解放軍跨越邊境侵入印度，並發現解放軍在西藏林芝米林機場修建可供軍機使用的相關設施，還在機場附近建設防空飛彈陣地，同時新疆塔什庫爾幹帕米爾機場也被發現有擴建的動作。據瞭解，塔什庫爾幹帕米爾機場位於斯利那加、阿萬提普爾和列城（印度控制）半徑450公里的範圍內，解放軍可能在塔什庫爾幹帕米爾機場部署殲-16戰機以求控制周邊地區。

印度方面除在邊境佈署重兵，還向俄羅斯購買戰機充實軍力以抗衡解放軍，並且還准許邊境部隊可對解放軍開火。但《環球時報》總編輯胡錫進表示，中國的軍事力量要比印度的先進強大，且中國國力也比印度雄厚，印軍升級衝突只會自討苦吃。

大陸方面除了大張旗鼓擴建機場，還在西藏地區進行演習，解放軍西部戰區轄下西藏軍區在6月16日透露該軍區某旅舉行了一場由各兵種聯合進行作戰，對目標實施立體拔點行動的實兵實彈演習。

為避免衝突持續升溫，中印兩軍高層6月22日再度會晤，印度方面表示，雙方同意脫離接觸；中國外交部發言人趙立堅也在6月23日表示，雙方同意採取措施緩解緊張局勢。但有消息人士稱脫離接觸的目的是減少部隊、火炮和裝甲的兵力，並將分階段進行。不過，目前中印雙方只達成「脫離接觸」共識。這也意味著中方不會撤軍，不會恢復原狀，也不會撤除新修建的設施。

(中時電子報)