左起為文策院高級專員陳宏睿、獨立記者陳怡靜、插畫家Shih-Fen、漫畫家陳筱涵、設計師李翰及《CCC創作集》專案經理黃冠華。(王寶兒攝)

香港反送中運動延燒至今，已滿一周年，期間所衍生的海報、漫畫等視覺藝術創作，從網路蔓延到街頭連儂牆，讓香港抗爭街頭宛如藝術畫廊。獨立記者陳怡靜集結66位來自韓國、香港、台灣等地的創作者作品，匯集為展覽「反抗的畫筆」，讓人看見抗爭不只能用肢體言語表達，還能運用藝術創作，讓抗爭遠播至世界發聲。

曾代表台灣赴法國布洛瓦漫畫之家駐村創作的漫畫家陳筱涵，展出曾刊登於法國《世界報》的單幅諷刺漫畫《港版俄羅斯娃娃》，以一層層的構造，比喻暴力事件後的勢力。她表示，反送中運動事件演變快速，原本就是畫政治漫畫的她，一直苦無切入點描繪整起運動，直到721元朗事件爆發，才有了描繪的主題。

陳筱涵表示，元朗事件令她感到相當印象深刻。在她的畫中，她以俄羅斯娃娃的概念，一層一層剝開元朗事件，「可以從外層身穿白衣、戴口罩的人，看見第二層的港警，在看到背後大家都知道的勢力。」

曾以舉牌小人設計風靡全台的設計師李翰，則展出作品《妳手上的不過是顆棋子》，藉由兩隻大小不一的手，展現政府與人民的兩種立場。他表示，反送中運動激發許多創作者的力量，作品中的手掌，一隻較為厚實寬大，是代表正義的手，希望正義站在對的一方。

參展插畫家Shih-Fen認為，「我們很幸運，能在閱讀面去理解整起事件。」香港漫畫家柳廣成則透過影片，向台灣觀眾問好，他在影片中表示，自己原本不會畫政治題材，會擔心成為攻擊對象，但直到去年8月發生的爆眼少女事件，政府宣稱其為遭抗爭者流彈所傷，才讓柳廣成覺得「荒謬感覺超出不應該畫的考量」，開始以創作參與反送中運動。

走進布置有如香港地鐵葵芳站、太子站的展覽現場，儘管身在台灣，但隨著牆上投放的街頭抗爭影片、VR實境體驗，民眾也彷彿親自走在香港街頭。但不同於香港每日會撕毀、變化的連儂牆，「反抗的畫筆」以來自各地的多幅創作，堅定展現創作者為香港打氣的心聲。

內容策展人陳怡靜曾4度赴港採訪反送中運動，她表示，反送中運動與雨傘革命相比，能看見更多與運動相關的圖像創作在網路快速傳播，顯見透過圖像號召人民上街，效果顯有不同，也能從中看出抗爭藝術的意義。

「反抗的畫筆—香港反送中運動周年圖像展」即日起於台灣漫畫基地展出至7月26日。

(中時 )