由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，首次舉辦電競規模實況賽【旗幟戰菁英賽】，官方於6月22日已公布決賽名單的血盟隊伍，將於明(25)日晚間20:00正式進行總決賽，於《天堂M》粉絲團全程實況轉播。

總決賽將由專業電競主播「湯米」擔任主持人、同時邀請知名實況主「平民百姓」及「小屁」擔任賽評，現場分析當前局勢，線上與玩家一同熱血觀戰；佔領「遺忘之島」上四面旗幟的血盟將判定為優勝隊伍，可獲得血盟獎勵「英雄製作秘笈」*3，並且參賽全員皆可獲得「英雄變身卡箱(活動)」*1及「[優勝]商店裝備箱(活動)」*1，敬請鎖定線上實況賽！

●6月25日總決賽即將開戰、鎖定《天堂M》粉絲團實況轉播！

《天堂M》【旗幟戰菁英賽】決賽邀請「湯米」擔任主持人，知名實況主「平民百姓」、「小屁」擔任賽評(圖/遊戲橘子提供)

《天堂M》將於6月25日正式進行【旗幟戰菁英賽】總決賽，粉絲團19:30開始直播、20:00正式開戰，決賽名單血盟隊伍：火神_王者傳說、大地之神_牛奶帝國、大地之神_不露你的不露、金牛座_風之閣、雷神_海線御聖企業、安塔瑞斯_三教九流、布魯迪卡_黑暗戰隊、卡士柏_阿不就好棒棒、巴蘭卡_神翼聖域、哈爾巴斯_無差別混亂殺，總共十組血盟，將一同進入「遺忘之島」最終開戰！

優勝隊伍可獲得血盟獎勵「英雄製作秘笈」*3，並且參賽全員皆可獲得「英雄變身卡箱(活動)」*1及「[優勝]商店裝備箱(活動)」*1；沒有佔領旗幟的隊伍，參賽全員可獲得參加獎「商店裝備箱(活動)」*1；此外，於比賽過程達指定條件，例如：PVP總傷害最高、PVP擊殺數最多等，可額外獲得個人加碼獎，詳情請鎖定官方網站及粉專消息。

除了參賽選手有豐富獎勵外，官方也為廣大玩家們舉辦【天堂M旗幟戰菁英賽：決賽 神預測】活動，預測成功可獲得「預測王寶箱(活動)」，內含「仙后座的箱子(活動)」*6、「３種硬幣箱(大)(活動)」*6、「３種硬幣箱(小)(活動)」*6、「傳說變身卷軸(軍團長艾克斯特)」*1、「傳說變身卷軸(哈汀之魂)」*1、「傳說變身卷軸(漆黑的死亡騎士)」*1、「傳說變身卷軸(天鵝的勞安格林)」*1、「傳說變身卷軸(公爵馬庫斯)」*1，並機率性獲得「稀有變身卡箱(活動)」*1；以及，官方加碼特別獎勵，將有機會抽到「英雄變身卡箱(活動)」共有十個名額，力邀玩家們一起熱血觀戰！

【旗幟戰菁英賽】決賽參賽隊伍名單(圖/遊戲橘子提供)

●端午節限定副本【端午庭園】開放、機率性獲得各項虛寶

迎接周末連假時光，《天堂M》推出端午節限定副本【端午庭園】於6月24日至7月８日，每日於副本中打怪將隨機掉落「端午節竹葉(活動)」及「端午節雄黃酒(活動)」，並隨機掉落「終極治癒藥水(活動)」，使用「端午節竹葉(活動)」可獲得殷海薩的祝福*30、使用「端午節雄黃酒(活動)」可獲得殷海薩的祝福*50。

端午節限定副本【端午庭園】開放，蒐集各項珍貴虛寶(圖/遊戲橘子提供)

此外，擊殺500隻怪物可完成每日怪物圖鑑任務，並且獲得神秘號碼４(活動)，神秘號碼４(活動)可以取得的時間為6月24日至7月1日，請玩家把握機會。另外，擊殺BOSS則可獲得大量經驗值、「端午節艾草(活動)」，並機率性獲得「高級變身卡券(活動)/高級魔法娃娃抽卡券(活動)」、「英雄褲子箱(活動)」、「英雄戒指箱(活動)」、「端午節守護石箱(活動)」等。敬請把握限定副本時間，拿取豐富獎勵。

(科技)