坐在戲院裡，享受劇情步步推進的未知感是觀眾的一大樂趣，但如果結局將是由觀眾決定，又會產生什麼樣的火花？故事工廠改編熱門電視劇《我們與惡的距離》，推出同名全民公投版舞台劇，針對劇情裡探討的無差別殺人案議題，開放觀眾現場投票、留言，決定劇情走向，一齣戲便衍生出4套結局。

故事工廠執行長林佳鋒表示，當初向公視提案過程中，編導黃致凱認為「這齣戲已經那麼熱門，若演一模一樣就沒意思了。」因而衍生出不同多樣化結局的構想，「電視劇中，有被害者、加害者、司法、媒體等不同象限的觀點與角度，而在論壇式劇場中，連觀眾都會有發聲的機會。」

林佳鋒表示，每位觀眾會有兩次投票機會，選項除了是、否外，還會有不表態的選項，若觀眾多選擇不表態，那就會由劇組決定劇情走向，「比方說在進場前，讓觀眾填問卷回答是否支持死刑，我們再依大多人人共識決決定要不要把劇中的人判死刑，但在最後，若劇情真的照你投票的選項走，把人判死了，你又會不會有不一樣的想法呢？觀眾變得不只是編劇，也像是法官。」

藉由觀眾投票機制，一齣戲也衍生出4套劇本，連帶讓團隊需花上更多心力去應對不同結局。林佳鋒表示，相較只有一種結局的戲碼，擁有4種結局讓籌備過程的時間、技術工程複雜許多。而演員所面臨的挑戰也頗為艱辛。

在劇中飾演人權律師王赦的演員吳定謙表示，最擔心是要熟背劇中許多拗口的法律詞彙，戲劇本身已獲得廣大迴響，此時的台灣也正經歷一個思考「人權」的階段，「每當有案件宣判為死刑時，人們就會不斷地相互討論、辯證，但其實這件事情永遠沒有正確答案。」期待能將議題帶進劇場，與觀眾一起思考。

而在劇中飾演王赦老婆「丁美媚」的演員吳怡霈，則表示當編導黃致凱安排她和吳定謙一起與人權律師見面時，聊到後面兩人都哭了，「我認為這角色其實滿兩難，劇中我的先生是一位人權律師，他必須面對棘手的案件，但是他在幫助的人，卻又不是我能認同的。」飾演角色需不斷在心裡面與正義拉扯。

(中時 )