永康分局啟動快暢機制，讓車潮順利通行。（永康分局提供／曹婷婷台南傳真）

端午連假為疫情穩定後的第一個連假，預估出遊返鄉人潮將大量湧入台南，儘管明天才放假，但台南市永康區中正北路往永康交流道周邊今天下午2點已開始湧現車流，永康警原訂4點啟動連假疏導勤務，提前啟動快暢機制，巡邏員警主動在永安路口及中正北路318巷口號控疏導，讓車流儘速通過，保持暢通，永康分局呼籲用路人出發前先利用google或app查詢路況，必要時使用替代道路，避免因塞車掃興。

端午連假為期4天，永康分局交通疏導工作從24日2時提前啟動，至6月28日止每日上午8時至晚上8時止，在永康、大灣交流道前後路段派員機動彈性交通疏導，建議短程用路人多利用替代道路通行，如南下橋頭、路竹，北上麻豆、新營都可多利用【國3、國8、台1線、台17線、台20線】，達分流節時之效。

國道1號永康、大灣交流道連續假期易有車流多時段為09時30分至12時30分，通常係因北上匝道口流量管制，造成車流回堵至平面道路，在此提醒用路人行經路口務必減速注意，並保持路口淨空，最重要的是遵守交通規則與現場指揮員警及義交手勢，耐心等候，避免發生交通事故，反而耗時耗力、影響出遊心情。

(中時 )