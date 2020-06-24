苗栗縣政府強力查緝違法傾倒土石案，去年開罰共130萬元，今年再發現苗栗市新英里遭人違法傾倒廢土，居民擔心大雨來襲恐將造成嚴重土石流，苗栗縣政府也派員制止，並開罰共32萬元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

水利處說明，若違反水土保持法，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰外，並得勒令停工；若占用國有地、影響公共安全導致水土流失，則依法送辦，可處6月以上5年以下有期徒刑。

縣府農業處、地政處、工商發展處、水利處、環保局、苗栗縣警察局等單位，加強查緝違規業者。去年查獲20件、共開罰130萬元，其中有6人送交苗栗地方法院檢察署偵辦。今年統計至5月共有6件違法傾倒廢棄土石案，並依序開罰究責。

水利處水土保持科長張坤源表示，今年2、3月屢接獲居民陳情，發現苗栗市新英里有陳姓民眾以農業使用申請農地整坡作業，卻擅自大量回填土石逾5000立方公尺，派員制止卻為依規定停工，並依次處分12萬元、20萬元，共開罰32萬元，並要求限期改正。

水利處表示，縣府已建立明確濫倒廢棄土石處理機制，分層分工嚴查不法，呼籲民眾切勿以身試法。

(中時 )