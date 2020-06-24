高市長補選，前行政院副院長陳其邁代表民進黨出戰。（中時資料照）

高雄市長補選，民進黨由陳其邁出戰，國民黨昨則徵召高雄市議員李眉蓁，有粉專對此舉辦投票，李眉蓁和陳其邁你支持誰？截稿為止，驚人的是，7成網友都選陳其邁、3成則選李眉蓁。

臉書粉專「老天鵝娛樂」舉辦高雄市長補選投票，指出國民黨徵召市議員李眉蓁參戰，李眉蓁和民進黨陳其邁兩人都有個有故事的爸爸，你支持誰？截稿為止，已有1.1萬人投票，其中7成網友選陳其邁、3成支持李眉蓁。

高雄市長補選登記，今天是登記截止最後期限，國民黨秘書長李乾龍昨正式宣布確定徵召高雄市議員李眉蓁參選，李眉蓁也在今天(24日)赴高雄市選委會登記。

網友紛紛說，「當然支持陳其邁！無條件支持光復高雄！」、「給邁邁做啦！不然高雄市長會選不完？」、「其邁應該躺著都會win..」、「投最年輕的。」、「李眉蓁，清新形象的以及認真問政的。」、「國民黨的問題一直都不是出在人選啊！」、「根本不用選！答案早就出來了！」、「我怎麼感覺高雄人這幾年瘋狂在投票XD」

也有網友認為，「有超越藍綠的素人嗎？沒有第三個選項嗎？」、「吳益政呢！？」、「怎麼沒有民眾黨？」、「我看到很諷刺的事情，網上多數都留言，兩黨都不想投，但現實往往都非藍即綠。」

(中時電子報)