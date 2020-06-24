一件在台保存50年的和服嫁衣，為家破人亡的日本教師，留下一件人生僅有的珍貴財產，串起台日兩地情感。作家王瓊玲長篇小說《一夜新娘》，寫活家鄉嘉義梅山的鄉里人物，日前被改編成同名舞台劇、廣播劇，近期又有客家戲版本《一夜新娘一世妻》，即將登場。

王瓊玲表示，她一直以為母親不識字，但某次帶母親到日本旅遊，發現她以流利日文和日本人對話，才知道母親在日治時代的台灣，曾在國語講習所讀過書，曾拿過演講比賽第2名，更從母親口中，聽見一段動人故事，讓她放在心底蘊釀，於2014年寫成小說《一夜新娘》。

「我的媽媽有一件珍藏和服，那是她的日本老師交給她的。在日本戰敗後50年，這名老師來台灣和母親重逢，看見和服時放聲大哭，原來這位老師當年回到日本時，發現家人在東京杜立德空襲下，早已家破人亡，而這件和服，是他和家人之間僅存的珍貴回憶。」

王瓊玲表示，台灣人在配合日本政府政策時，「不管是迫於無奈或自願，都展現出人性光輝，令人動容，而在大時代之下的小人物，不分國籍，都有自己的無奈和苦衷。」

《一夜新娘一世妻》故事描述聰穎的春妹，在日本老師邱信的教導之下，在演講及歌舞比賽都拿到好成績，並和邱信之間產生微妙情愫。在此時，由於日本需要有年輕男孩到南洋作戰，邱信只得前往，在出發前一晚，春妹有感兩人可能就此永別，因此主動獻身，當了一夜新娘，並和邱信約定，願當他一輩子的妻子。

王瓊玲表示，春妹的人物原型來自她的母親，而春妹和邱信之間的故事，則是以她的表伯父和女友之間的故事為靈感，「邱信的本名是張真，他是我父親的親表哥，張真的女友，為他生了一個孩子，而張真後來戰死在南洋，在嘉義梅山上，有他的衣冠塚。」

擔任演出的榮興客家採茶劇團，藝術總監鄭榮興表示，這次舞台設計和服裝造型，有歌舞劇的感覺，為傳統客家戲曲帶來全新的樣貌。

(中時 )