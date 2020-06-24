5G起跑鳴槍，遠傳電信24日宣布，一路超前部署的「遠傳心5G」，將於7月3日（星期五）正式開台並正式開賣5G服務。這是國內第一家率先宣布5G確切開台時程的電信公司。

當天下午將由遠傳董事長徐旭東召開記者會，並親自向全台消費者獻上料理大菜，並宣布遠傳的5G服務與資費。

遠傳表示，當天5G開台方式相當特別，將同時串聯台北遠百信義A13、SOGO忠孝館、板橋大遠百、新竹巨城，以及台中、台南、高雄大遠百的遠傳5G體驗館，和全台300多家遠傳門市，讓全國的消費者都得以體驗遠傳在3.5GHz魚肚當好位置的80mhz大寬頻，加上原有的4G「夢幻旗艦」頻譜所打造的5G全網體驗以及全新的5G服務。

徐旭東表示，遠東集團擁有兩百多家公司，充分發揮集團綜效，在5G的企業運用上，遠傳可以在集團各個場域驗證試行；而消費者端，集團有零售、百貨通路，彼此結合人流與資源，把全台各場域都變成5G體驗館。遠傳心5G，講求建設用心、服務貼心、要讓用戶體驗最順心，這是遠傳對我們用戶的承諾。遠傳心5G是有備而來的。

遠傳總經理井琪表示，遠傳將於7月3日在遠企購物中心The Mall 3樓天碟廣場舉行開賣記者會，記者會將超乎過去形式，透過網路邀請全省的消費者大家一起來。現場將與遠傳北中南門市、和7大百貨體驗館進行全台大連線互動，透過連續80MHz頻寬充分發揮5G高頻寬、低延遲、大連結的特性，將最優質、高效率的全網頭等體驗於各點展示。

為了提供消費者與企業夥伴頭等的5G全網體驗，遠傳於5G頻寬、位置競標展現當仁不讓的氣魄，取得主要競業之最大平均用戶頻寬，後續網路建設與應用開發更展現積極投資、發展5G的決心，全國唯一以愛立信獨家設備進行全島建設，更以前段班之姿獲得全國第二張5G特許執照。5G超前部署如何做到？記者會當天將分享資訊，包括5G網路有多快、終端設備現況、應用與資費方案、未來發展等，讓外界能更清楚了解如何使用5G讓生活更便利。

(工商 )