中印軍隊15日晚間在2國邊境加勒萬河谷地區發生激烈肢體衝突，導致印度20名士兵死亡。印度國內聽聞消息後，民眾反中的情緒日漸高漲。近日印度警察在路上發現一群打算到中印邊境「找中國報仇」的孩子們，讓他們哭笑不得。

根據當地媒體《News18》報導，来自北方邦阿里格爾縣（Aligarh）的10個孩子正計劃向中印邊境「進軍」，警方發現後隨即將他們攔下盤問，孩子們表示，因為看到中印衝突的新聞群情憤慨，於是相約一起走到中國邊境，「想給中國一個教訓」，為死去的印度士兵報仇。

警察被這群有心的孩子們感動了，佩服且讚賞他們的愛國精神，但仍苦口婆心將他們勸退，將10名孩子安全送回家。

這是繼1967年的納圖拉衝突之後，兩軍之間最大規模的對抗，當時印度損失了約80名士兵，而300多名中國軍隊人員也在對抗中喪生。

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(中時電子報)