新北市政府積極輔導青年就業、推廣志願服務，傾聽青年心聲，協助自我實現，府中15紀錄片放映院也將於7月以「世代青年」影展共襄盛舉，選映以青年自我實現為主題的電影，包括台灣電影《聖人大盜》、紀錄片《狂飆一夢》等，邀請民眾到場觀影。

新北市文化局表示，入圍去年金馬獎最佳新導演的台灣商戰電影《聖人大盜》，由青年導演徐嘉凱執導，電影幕前幕後都是精彩的青年故事，大談社會階級與財富分配問題。

近期被國際大導演昆汀塔倫提諾封為「2010年代最佳電影」的《社群網戰》，同樣是描寫青年企業家的故事，將臉書創辦人馬克祖克伯創業故事搬上大銀幕，讓觀眾見證青年改變時代的脈動。

紀錄片《狂飆一夢》則紀錄青年投身政治的發展，描述台灣80年代民主運動狂飆熱潮，兩位青年從基層投入民主改革，40年過後，台灣的政治生態改變了多少？他們自己又改變了多少？都在紀錄片中娓娓道來。

此外，本月另有「經典台灣紀錄片」單元，選映2013獲得台北電影節百萬首獎的台灣紀錄片《築巢人》，並於7月19日安排導演沈可尚出席映後座談。詳情可查詢府中15官方網站（http：／／web.fuzhong15.ntpc.gov.tw／films／）及臉書粉絲專頁。

(中時 )