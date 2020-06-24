大陸與印度軍方先前在邊境加勒萬河谷爆發流血衝突，22日舉行第二輪會談，會後雙方均未公布討論內容。不過，有印度媒體報導，印度向陸方提出了多項要求，包括提供具體的撤軍時間表。

印度媒體報導，當日會談持續了11個小時，印方由第14軍軍長辛格中將（Harinder Singh）代表出席。印度官方形容，會談氣氛親切、積極和有建設性，而印媒則引述熟悉會談的官員稱，會中印度向中方提出7點要求，包括：中方從班公湖北岸撤軍；中方從加勒萬河谷撤軍，並在重要戰略地區恢復原狀；中方減少有爭議邊界一側的「縱深地區」部署；恢復基阿姆溫泉地區原狀；中方停止在爭議地區的軍事集結；中方恢復4月初之前的部署；印軍已做好全面戰爭準備，不再遵守兩國軍隊在對峙時不使用兵器的有關協定，同時授權印軍前線指揮官在中印邊界上與中方打交道的「完全自由」。

中印問題專家接受媒體訪問時表示，印方態度強硬是因為覺得他們在與陸方的「肉搏戰」中吃了虧，很沒面子。在這種情況下，面對國內反對黨以及民間瀰漫的民族主義情緒，無論是印度政府還是聽命於政府的軍方，至少在表面都必須「硬起來」。

(中時 )