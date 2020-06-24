附近居民懷疑，以往不曾發生這種事，但自從今年大排下游的水門修好後，廢水都排不出去。（張毓翎攝）

嘉義縣東石鄉港墘大排中段近日飄散惡臭，每逢退潮時，水體顏色還會發黑，嚴重影響附近居民生活品質，盼相關單位盡速解決。環保局24日上午經查，初步研判是漲潮時，海水湧入大排，但退潮時，底層髒水無法流出大排，近日沒下雨，天氣又悶熱，造成水質優氧化，會與水利處商討改善方法。

蔡姓民眾痛訴，廢水無處流形成臭水，水面上的垃圾漂浮了將近半個月，環保局曾來驗水，水質卻正常，這幾天味道愈來愈重，附近住戶都快受不了。另，也有人懷疑，以往不曾發生這種事，但自從今年大排下游的水門修好後，廢水都排不出去，造成惡臭不斷。

縣議員姜梅紅日前接獲陳情，今日邀集環保局人員前往勘查。環保局表示，上午稽查人員進行水質採樣，檢驗結果數值未超標，退潮時，將再派員到現場取樣分析，初步研判，可能是近日雨量不足，加上出海口的水門形成斷面，大排中段的髒水才排不出去。

鄉公所表示，此水門有6個孔道，配合洲仔新建抽水站啟閉，平時為開啟狀態，為改善港墘大排淤積、臭味等問題，從上周四開始，配合漲潮時間，打開其中1個孔道，讓海水流進來，但由於水門位在下游，要淨化大排中段的水質，仍需一段時間。

(中時 )