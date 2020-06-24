振興三倍券倒數計時將於7月15日發放，開放消費與回饋，藉以刺激消費而振興經濟。至於突然有了這筆意外之財，該怎麼使用呢？記者走訪街頭，聽聽大家對於振興三倍券的看法，以及是哪間銀行推出的優惠最殺呢？讓我們一起來看看吧！

不少網友應該對這個說法心有戚戚焉/中時電子報攝

三倍券的錢怎麼花，民眾答案都不一樣/中時電子報攝

【自己的錢自己花？ 從「媽媽幫你保管」進化成「老婆幫你處理」】

這天記者實際走上東區街頭，實際詢問大家對攸關全民權益的振興三倍券要怎麼領？金額是多少？都有基本認識，也有人認為與其花$1,000領$3,000，不如直接給$2,000就好，不過大致上來說，民眾對於政府發放三倍券的政策給予正面肯定，認為確實有助於刺激消費。至於該怎麼花？每個人的答案都不一樣，有規劃一次旅遊、買鞋、拿去吃喝玩樂，或者將使用權完全交給家中老婆大人，請她代為處理，看來家家不只有本「難念的經」，還有本「怎麼處理三倍券的經」。

因應三倍券發放，台灣銀行脫穎而出推出綁定台灣Pay超殺優惠，還可以抽汽車堪稱是業界優惠最殺/臺灣銀行提供

【信用卡大戰開打哪家優惠誘人 老牌銀行脫穎而出】

這次發放三倍券意外引起信用卡大戰，各家銀行紛紛祭出誘人優惠，期待民眾使用自己的卡消費，其中，臺灣銀行信用卡以「行動」力挺振興三倍券，推出「綁定台灣Pay 最高回饋達$700」優惠，等於原先$1,000元的花費，有$3,700元的效果，讓不少人願意深入了解。不僅如此，台灣銀行還推出其它獨家好康優惠讓振興券發揮極致，例如：新戶辦卡刷滿$3,500即送西堤餐券，抽萬元或千元獎金，以及抽汽機車等大獎。對於過去只給民眾「老銀行」「換匯」「過年換新鈔」等印象的台灣銀行，這一波充滿話題性的街訪，充分呈現臺銀誠意滿滿的好康優惠，目的就是要讓民眾記得下次想起臺灣銀行不只是去換錢，信用卡也是很好用的！

民眾對於台灣銀行推出的信用卡優惠相當有興趣/中時電子報攝

【振興三倍券可使用通路】

振興三倍券目的當然是刺激民眾上街消費，所以使用通路可用於：旅遊住宿、美容美髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場等。不可使用於電商網購、繳稅、罰單、規費、股票、國民年金等。民眾也能不妨趁這波，搭配臺銀信用卡優惠，上街消費吧！

※謹慎理財，信用至上

(中時電子報)