民進黨團總召陳世凱指出，台電重啟機組一定要合法，汙染防治要對市民說清楚、講明白。（陳世宗攝）

台電宣佈為因應連假過後夏季用電尖峰，及大學指考穩定供電需求，台中火力發電廠2號機24日晚上正式點火加入供電！台中市議會國民黨團書記長陳政顯說，台電一味我行我素，不排除採取大規模抗爭；民進黨團總召陳世凱指出，台電重啟機組一定要合法，汙染防治要對市民說清楚、講明白。

國民黨團書記長陳政顯指出，依台中市生煤管制自治條例，台中市政府並未發給中火2、3號機組操作許可證；台電信誓旦旦說台中不缺電，卻又突然宣佈台中火力發電廠2號機，24日晚上正式點火加入供電，顯然說一套、做一套。

陳政顯痛批說，台電罔顧中部人呼吸的權利，不將中部人的生命當成一回事，他呼籲中市8席立委於中央要為中部人的呼吸權嚴加把關，維護一線生機；中火重啟機組就是對中部人開戰，不排除發動不分黨派議員及民眾採取大規模的抗爭，誓死捍衛家園。

民進黨總召陳世凱表示，台電要重啟機組一定要合法、合法才能夠重啟。對汙染的防制台電要對台中市民做清楚的說明！台電答應燃煤機組對汙染防治要加強；要如何加強、要清楚說明？重啟過程中市府會很介意，動作會很大，但市府對節能及開源都沒有想法，卻只一味希望中火不能啟動發電。

陳世凱強調，市長不給台電重啟機組，市府也要負起責任，市府應告訴市民未來的電要從那裡來？市政府在批判的同時，也要提出如何節流與開源，避免「能源問題」淪為政治操作的口水戰！

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(中時 )