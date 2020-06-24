布袋商港迎來觀光人潮，連假首日出港遊客數逾7000人。（張毓翎攝）

後疫情時代，作為疫情海嘯第一排的觀光「慘」業，在一片黑暗中逐漸露出曙光。從嘉義縣布袋港出發的布澎航線，近年為民眾搭船到澎湖首選，不過，受到疫情衝擊，目前平日僅1、2班出航；所幸，隨著防疫解封，旅行社搶攻端午連假商機，結合旅館業者推各項優惠，連假首日已登記出港共20班次，預估單日出港人數將逾7000人次。

台灣港務公司高雄分公司布袋管理處統計，連假首日申報進出港旅客數為7246人次，其中滿天星1號、滿天星2號、雲豹輪、藍鵲輪等6艘客輪，運完第1批旅客，會再趕回來載第2批，總計共20班次出港，從布袋港至馬公港有16班，至龍門港則有4班；連假4天來下，預估進出港旅客數將超過2萬4000人次。

布袋管理處長謝診安指出，受到疫情影響，載客量急速下降，今年4、5月進出港旅客數分別為5000、8000人次，僅去年同期的1成，疫情趨緩後，各項防疫措施開始鬆綁，愈來愈多人跑出去玩，6月進出港遊客數將成長到4萬人次，安心旅遊國旅補助方案7月上路，業者無不摩拳擦掌，樂迎「報復性旅遊」商機湧現。

布袋商港旅客中心目前正在改建，旅客搭船得去鄰近的臨時通關處，謝診安說，臨時通關處基地面積僅原本旅客中心的3分之1，以往遊客領完船票，須在遊客中心等通知後才能上船，考量臨時通關處連假期間，無法一次容納上千人，因此，當天只要輪船一停靠，已取票通關的旅客，就能直接登船。

(中時 )