國際IDM大廠意法半導體推出採用分布統計演算法專利的新產品，進一步擴大其FlightSense ToF測距感測器的產品範圍。新產品可以測量多個目標的距離，而且測距準確度更高。

VL53L3CX的測距範圍為2.5公分至3公尺，相較於傳統紅外感測器，測量準確度不受目標物體的顏色影響，使終端產品設計人員能夠在產品中導入強大的新功能，例如，使佔用感測器能夠忽略不需要的背景或前景物體，提供正確無誤的佔用狀態探測，或者在感測器視野範圍內以及既定條件下報告多個目標的準確距離。

意法半導體的分布統計演算法專利可提升感測器對玻璃蓋板串擾的抗擾性，並提供即時污痕補償功能，防止外部污染影響測距準確度，例如，在多塵工業環境中工作的真空吸塵器或其他設備。另外，環境光下的測距性能也得到了改善。

此外，VL53L3CX的線性度亦非常出色，可提升短距離測量的準確度，進而提升服務機器人、吸塵器等設備的循牆、懸崖偵測和避障能力，意法半導體在這些商業市場取得了巨大的成功。與所有FlightSense感測器一樣，VL53L3CX同樣採用功率密度高的多合一封裝設計，可以簡化感測器與裝置的整合，而低功耗有助於延長電池續航時間。

ToF感測器為各種應用帶來卓越的測距性能，使大樓自動化和照明控制器的佔用偵測更加可靠、物聯網端點裝置的接近感測更智慧、攜帶式裝置的自動喚醒更方便，以及自動衛浴設備的使用者偵測更穩健。ToF感測器的高精度和快速回應還強化了機器人、室內無人機等對精確動作控制有較高要求的設備性能。

(工商 )