川普政府官員有關讓美國經濟與大陸「脫鉤」的言論相互矛盾，正遭遇充滿挑戰的現實：大陸增加進口美國商品，美國企業繼續在大陸投資，市場則對這兩個全球最大的經濟體分離持謹慎態度。

白宮貿易顧問納瓦羅週一晚間告訴福斯新聞頻道，稱中美貿易協議已「結束」，這讓亞洲市場嚇一跳。美國股指期貨下跌，美元上漲，波動性指數攀升。

納瓦羅週一晚間迅速來滅火，稱他指的是陸美兩國在新冠疫情問題上缺少信任。美國總統川普也立即發推文稱貿易協議仍完好。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)週二也稱讚北京，他對福斯商業頻道表示，「實際上他們在協議的執行方面已經取得進展。」

在川普政府一系列滅火操作之前，川普上周曾表示，「與大陸完全脫鉤」是一個選項，否定了美國貿易代表萊特希澤之前對國會的表態，即他認為讓美陸經濟脫鉤不是一個可行的選項。

川普的連任競選已經使「對大陸強硬」成為其政見的關鍵部分。白宮譴責北京讓新冠病毒傳播，造成逾12萬美國人死亡，比任何其他國家都多。

但美國有能力、也有意願脫離其最大供應國的訊息，有一部分遭遇到現實的挑戰。

在陸美1月簽署貿易協議後不久，兩國間貿易曾一度因新冠病毒疫情而大幅下滑，但目前實際上在增加。根據美國統計局的數據，4月美國對大陸的出口額從2月的10年低點68億美元增至86億美元。來自大陸的進口從3月的198億美元猛增至311億美元，3月為11年來的最低月度進口額。

美國農業部的數據顯示，4月對大陸的大豆出口增至423,891噸，是3月208,505噸的兩倍多。

包括萊特希澤、國務卿蓬佩奧及財長努欽(Steven Mnuchin)在內的美國官員，最近都確認大陸承諾遵守第一階段貿易協議的條款，該協議要求大陸在兩年內將對美國農產品、製成品、能源與服務的採購額增加2,000億美元。

蓬佩奧週二被廣播秀主持人Hugh Hewitt問及新冷戰前景時表示，美國經濟與大陸的融合程度，遠遠超過美國與前蘇聯的關係。

「我們必須以某種體現這個事實的方式來思考這個問題，因為美國經濟增長與繁榮面臨的挑戰，如今已與大陸經濟深深地交織在一起，」蓬佩奧說，並補充說川普決心捍衛美國利益。

努欽在彭博-景順論壇中被問及脫鉤時說，如果不允許美國企業在大陸經濟中公平競爭，將導致美陸經濟脫鉤。

一位熟悉美國和大陸對貿易協議的想法的人士說，納瓦羅的評論似乎是「口誤」，反映了他個人對大陸的鷹派觀點，並不是政府政策。

這位人士還說，大陸官員已指出預計6月來自美國的進口將明顯增加，此前受到疫情影響，進口在最近幾個月呈現下滑。

榮鼎諮詢(Rhodium Group)在最近的一份研究報告中稱，儘管出現新冠病毒疫情，但美國公司在2020年第一季宣佈了23億美元的新直接投資項目，只比去年的季度平均水平略有下降，這表明很少有美國公司在縮減在華業務。

戰略與國際研究中心(CSIS)高級顧問、貿易專家芮恩希(Bill Reinsch)說，美國和大陸經濟在超過20年時間裡共同成長，脫鉤並非易事。

(中時電子報)