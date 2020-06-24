據《星期日泰晤士報》報導，華為獲得英國政府的批准，將在英國距劍橋7英里的索斯頓村建立晶片研發中心，整個計畫預計耗資高達4億英鎊，該中心預計將於明年正式投入使用，將雇用400名員工，主要研發用於寬頻網路的晶片。

據大陸自媒體《大數據文摘》報導，該地區因聚集眾多科技公司被戲稱為「Silicon Fen」，在其中心是ARM控股公司，而華為晶片研發中心距離ARM總部僅15分鐘路程。據官方報告，地方委員會已經全面批准華為的申請。

今年初，英國就已經決定允許華為參與英國國內的下一代移動網路建設工程。儘管英國以35％的市場占比限制華為在5G領域的參與，也將其排除在向網路「敏感部分」提供設備的範圍之內，但美國對此並不滿意。

美國參議員在今年1月表示，英國的決定有可能動搖英美間的關係，川普甚至考慮限制英國訪問五眼聯盟（Five Eyes）國家之間共用的情報。

(旺報 )