富達國際（富達）宣佈在全公司27個營業據點推行「升級版育嬰假」政策，也就是父親和次要照顧者，將能夠與母親和主要照顧者享有相同的帶薪假期。

富達國際說，2020年9月1日或之後出生（包括代孕）或被領養的子女將適用此新政策；在子女出生後的12個月內，公司將為每位父母提供最長可達26周的帶薪假期。

台灣富達投信目前的育嬰假政策為18周，陪產假政策為10天，在新政策下，育嬰假及陪產假將同樣為18周。

富達國際表示，該集團致力為所有員工創造包容和平等的工作文化，在「升級版育嬰假」政策可以保證所有員工，不論性別、性取向、所在地域或如何成為父母，都可以得到公司支持讓他們有時間照顧子女。

富達國際首席執行長黎誠恩（Anne Richards）指出，富達國際希望成為市場領導者，並提供一種包容的文化，讓所有人都可以有時間照顧子女，並在工作中成長茁壯。因此，很高興宣佈新的育嬰假政策，適用於全球富達國際所有員工。

富達國際首席人資長Sally Nelson補充說，富達的核心是多樣性和包容性，平等對待父母，為所有性別創造公平的競爭環境對富達國際來說非常重要。這項有利於家庭的政策，將為滿足育兒需求提供靈活性，並將改變許多家庭的親子關係。

(工商 )