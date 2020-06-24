中央銀行公布2020年第一季底本國銀行國家風險統計，國銀對外國曝險在新冠肺炎疫情衝擊下，前二大的美國及大陸曝險均減少，但美國連續19季居第一位，直接及最終風險餘額各減至843.59及838.95億美元，大陸各減為461.34及668.90億美元。

央行官員表示，第一季本國銀行外國債權直接風險餘額來到4,385億美元，季減154.5億美元或3.4％，主要是對非銀行的私人部門債權減少所致。但部分直接債務人與最終債務人或保證人分屬不同國家，經過風險移轉後，最終風險淨額來到4,232億美元，季減129.5億美元或2.97％，由於3月肺炎疫情大爆發，金融市場動盪，銀行偏向收回債權的結果。

央行統計國銀至第一季底的十大曝險國家或地區，除前三大之外，第四至十位依序為盧森堡、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡及英屬西印度群島。前十大合計約3,195億美元，占我國外國債權直接風險餘額約72.86％。

再就地區別來看，亞洲加太平洋區占48.0％或2,105億美元最多，其次為美洲及加勒比海地區的29.85％或1,309億美元。

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