據《北京商報》報導，國美創始人黃光裕已於近日出獄，或於24日晚間對外公佈。受此消息提振，國美系概念股集體飆升，中關村、國美通訊、金泰集團漲停，國美零售暴漲17.39％，國美金融科技暴漲最高逾60％。

也有消息稱，黃光裕已經出獄，目前人在北京。24日概念股跳漲的國美金融科技，是國美的金融業務平台，業務範圍包括商業保理業務、融資租賃、房地產抵押貸款、典當貸款業務及香港借貸業務。黃光裕夫婦持股61.2％，為公司實控人兼控股股東。公司市值29.44億港元，市值淨增9.45億港元，黃光裕持有身價為18.02億港元。

而國美的核心公司國美零售，在過去十年採取保守戰略，猛攻線下門店佈局，2019年線下門店突破2600家。在大力拓展門店背景下，獲利能力也受到影響。加之近年3C家電行業整體增速承壓，國美業績表現並不樂觀，集團整體營收連續三年下滑。2019年有息負債高達人民幣352.66億元。

(旺報 )