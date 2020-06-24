大陸國家發改委與商務部24日對外同時公布《2020年版外商投資准入負面清單》和《自貿試驗區外商投資准入負面清單》，前者由40條減至33條，後者也由37條減至30條；其中，在金融領域，取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資股比限制。這已是大陸連續4年修訂上述負面清單，顯示出當局擴大開放的決心。

與2019年的版本相比，2020年版外商投資准入負面清單進一步提高了服務業、製造業、農業領域的開放水平。在服務業方面，取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資股比限制；在基礎設施領域，取消50萬人口以上城市供排水管網的建設，但經營須由陸方控股規定。

在製造業領域，放開商用車製造外資股比限制，取消禁止外商投資放射性礦產冶煉、加工和核燃料生產的規定；此外，在農業方面，將小麥新品種選育和種子生產須由陸方控股放寬為陸方控股比例不低於34％。

在全大陸開放措施基礎上，自貿試驗區繼續先行先試；在醫藥領域，取消禁止外商投資中藥飲片的規定；在教育領域，允許外商獨資設立學制類職業教育機構。

(旺報 )