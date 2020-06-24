我國中央流行疫情指揮中心今天（24）下午5時30分緊急召開記者會表示，日本厚生勞動省今公布一名新冠肺炎（COVID-19）確診個案，並指她在台灣染疫。該名20多歲女學生染疫前曾在台灣南部大學就學4個月，回東京入境篩檢呈陽性，幾乎可以說在台感染可能性極高，但網揭關鍵疑點：實在弔詭。

指揮官陳時中表示，針對日本女留學生染疫，目前已匡列140位接觸者，其中125位進行居家隔離，其餘自主健康管理。據了解，該女學生主要在南部活動，生活單純，初步研判為無症狀感染，目前暫無發布細胞簡訊計畫。接下來將進行詳細疫調，盡可能地釐清感染源。

今日爆出留學生回國確診事件震驚社會，PTT網友指出，2月底待到現在100%是在台灣感染吧？」由於該日籍女學生在台停留將近4個月，回國於機場就被攔截，幾乎能確定她是在台灣感染。不過其他人卻發現更弔詭的疑點，「可是為什麼沒爆？那台灣人全部都陽性無症狀是不是就無敵了？」

對於突如其來的學生染疫事件，無疑再次敲響台灣新冠肺炎疫情的警鐘，網友表示「2月底待到6月底回日本確診...」、「這個感染源難追了」、「如果是真的這病毒真奇妙，陽性者但好幾個月無症狀，難怪抓不到」、「2月底到現在，真的不單純」。指揮中心發言人莊人祥指出，近期將進行詳細疫調，以釐清感染源，有可能是「偽陽性」，亦有近期感染可能。

(中時電子報)